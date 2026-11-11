मोगा की आप विधायक को ईडी का नोटिस: डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा 25 नवंबर को चंडीगढ़ कार्यालय में तलब

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करीब 36 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ लेकर गई थी। अब इस मामले में ईडी ने विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। उन्हें 25 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित अपने जोनल कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।बताया जा रहा है कि ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। यह जांच सरकारी जमीन के सात भूखंडों को कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए हासिल करने और मुआवजे की राशि के गलत तरीके से वितरण से जुड़ी हुई है। ईडी ने विधायक से इन जमीनों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और जरूरी दस्तावेज भी मांगे हैं। चार नवंबर को हुई लंबी छापेमारी के बाद अब समन जारी होने से मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। अब सभी की नजरें 25 नवंबर को होने वाली पूछताछ पर टिकी हैं।