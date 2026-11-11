Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   ED notice to AAP MLA from Moga Dr. Amandeep Kaur Arora summoned to Chandigarh office on November 25

मोगा की आप विधायक को ईडी का नोटिस: डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा 25 नवंबर को चंडीगढ़ कार्यालय में तलब

Wed, 11 Nov 2026 12:33 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: Nivedita Updated Wed, 11 Nov 2026 12:33 PM IST
सार

ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। यह जांच सरकारी जमीन के सात भूखंडों को कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए हासिल करने और मुआवजे की राशि के गलत तरीके से वितरण से जुड़ी हुई है।

विज्ञापन
ED notice to AAP MLA from Moga Dr. Amandeep Kaur Arora summoned to Chandigarh office on November 25
अमनदीप काैर अरोड़ा - फोटो : संवाद/फाइल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चार नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने विधायक से जुड़े सात ठिकानों पर छापेमारी की थी।
विज्ञापन


करीब 36 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ लेकर गई थी। अब इस मामले में ईडी ने विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। उन्हें 25 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित अपने जोनल कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। 
विज्ञापन


बताया जा रहा है कि ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। यह जांच सरकारी जमीन के सात भूखंडों को कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए हासिल करने और मुआवजे की राशि के गलत तरीके से वितरण से जुड़ी हुई है। ईडी ने विधायक से इन जमीनों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और जरूरी दस्तावेज भी मांगे हैं। चार नवंबर को हुई लंबी छापेमारी के बाद अब समन जारी होने से मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। अब सभी की नजरें 25 नवंबर को होने वाली पूछताछ पर टिकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed