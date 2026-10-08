चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ पैदल रैली: प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने की अगुवाई, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा

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चंडीगढ़ सेक्टर 10 लेयर वैली से तिरंगा पार्क तक गुरुवार को नशे के विरोध में एक पैदल रैली निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों, कॉलेज स्टूडेंटस, केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। रैली की अगुवाई चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने की।