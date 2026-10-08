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चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ पैदल रैली: प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने की अगुवाई, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा

Thu, 08 Oct 2026 09:21 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 08 Oct 2026 09:21 AM IST
सार

नशा विरोधी रैली में हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों, कॉलेज स्टूडेंटस, केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। रैली की अगुवाई चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने की।  

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Anti-drug walkathon in Chandigarh Administrator Gulab Chand Kataria
चंडीगढ़ में निकाली गई पैदल रैली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चंडीगढ़ सेक्टर 10 लेयर वैली से तिरंगा पार्क तक गुरुवार को नशे के विरोध में एक पैदल रैली निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों, कॉलेज स्टूडेंटस, केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। रैली की अगुवाई चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने की।  
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