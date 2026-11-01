चंडीगढ़ पुलिस का 60वां स्थापना दिवस: गृह मंत्री ने ली परेड की सलामी, ट्रैफिक रोकने से लोगों को हुई परेशानी

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LIVE: HM Amit Shah Presents Prestigious President’s Police Colour to Chandigarh Police #amitshah #chandigarh #police #bjp #live https://t.co/M8wrt0Z5pB — ANI (@ANI) November 1, 2026 विज्ञापन



चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने समारोह में शिरकत करते हुए पुलिस परेड की सलामी ली। गृह मंत्री के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

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सुरक्षा व्यवस्था के चलते रोका गया ट्रैफिक

अमित शाह के काफिले की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के चलते शहर के कई मार्गों पर यातायात रोक दिया गया। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह ट्रैफिक रोके जाने के कारण वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ा और अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हुई।

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गृह मंत्री ने मार्च पास्ट की ली सलामी

गृह मंत्री सुबह करीब साढ़े 10 बजे चंडीगढ़ पुलिस लाइन पहुंचे। यहां अमित शाह ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी। गृह मंत्री ने पुलिस बेड़े में शामिल किए गए 141 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री चंडीगढ़ शहर को 258 करोड़ रुपये की नौ विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनके दौरे को लेकर चंडीगढ़ और पंचकूला में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

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