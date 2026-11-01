चंडीगढ़ पुलिस का 60वां स्थापना दिवस: गृह मंत्री ने ली परेड की सलामी, ट्रैफिक रोकने से लोगों को हुई परेशानी
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 01 Nov 2026 11:24 AM IST
सार
चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहर पहुंचे। उनके दौरे को लेकर चंडीगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया। इससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
विज्ञापन
विस्तार
चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने समारोह में शिरकत करते हुए पुलिस परेड की सलामी ली। गृह मंत्री के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
विज्ञापन
LIVE: HM Amit Shah Presents Prestigious President’s Police Colour to Chandigarh Police #amitshah #chandigarh #police #bjp #live https://t.co/M8wrt0Z5pB— ANI (@ANI) November 1, 2026
विज्ञापन
Trending Videos
सुरक्षा व्यवस्था के चलते रोका गया ट्रैफिक
अमित शाह के काफिले की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के चलते शहर के कई मार्गों पर यातायात रोक दिया गया। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह ट्रैफिक रोके जाने के कारण वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ा और अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हुई।
अमित शाह के काफिले की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के चलते शहर के कई मार्गों पर यातायात रोक दिया गया। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह ट्रैफिक रोके जाने के कारण वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ा और अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हुई।
विज्ञापन
गृह मंत्री ने मार्च पास्ट की ली सलामी
गृह मंत्री सुबह करीब साढ़े 10 बजे चंडीगढ़ पुलिस लाइन पहुंचे। यहां अमित शाह ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी। गृह मंत्री ने पुलिस बेड़े में शामिल किए गए 141 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री चंडीगढ़ शहर को 258 करोड़ रुपये की नौ विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनके दौरे को लेकर चंडीगढ़ और पंचकूला में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
गृह मंत्री सुबह करीब साढ़े 10 बजे चंडीगढ़ पुलिस लाइन पहुंचे। यहां अमित शाह ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी। गृह मंत्री ने पुलिस बेड़े में शामिल किए गए 141 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री चंडीगढ़ शहर को 258 करोड़ रुपये की नौ विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उनके दौरे को लेकर चंडीगढ़ और पंचकूला में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
दोपहर दो बजे तिरंगा पार्क में जनसभा
पुलिस लाइन के कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री दोपहर दो बजे सेक्टर-17 स्थित तिरंगा पार्क पहुंचेंगे। यहां वह जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, राज्यसभा सांसद सतनाम संधू और मेयर सौरभ जोशी मंच पर उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है सांसद मनीष तिवारी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहेंगे, वह रविवार को दिल्ली में रहेंगे। जनसभा के मंच पर केवल पांच कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें गृहमंत्री अमित शाह, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, मुख्य सचिव, सांसद सतनाम संधू और मेयर सौरभ जोशी बैठेंगे। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी को भी कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं होंगे। तिरंगा पार्क में जनसभा दोपहर तीन बजे तक निर्धारित है। इसके बाद गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
पुलिस लाइन के कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री दोपहर दो बजे सेक्टर-17 स्थित तिरंगा पार्क पहुंचेंगे। यहां वह जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, राज्यसभा सांसद सतनाम संधू और मेयर सौरभ जोशी मंच पर उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है सांसद मनीष तिवारी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहेंगे, वह रविवार को दिल्ली में रहेंगे। जनसभा के मंच पर केवल पांच कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें गृहमंत्री अमित शाह, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, मुख्य सचिव, सांसद सतनाम संधू और मेयर सौरभ जोशी बैठेंगे। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी को भी कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं होंगे। तिरंगा पार्क में जनसभा दोपहर तीन बजे तक निर्धारित है। इसके बाद गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे।