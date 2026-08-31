बेगोवाल में हादसा: सैर पर निकलीं तीन महिलाओं को तेज रफ्तार टेंपो ने कुचला, एक की मौत

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पुलिस को दी शिकायत में गांव भदास निवासी मलकीत सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह गांव की कुछ महिलाएं भुलत्थ की तरफ सैर के लिए गई थीं। सैर करने के बाद महिलाएं वापस गांव की ओर लौट रही थीं। इसी दौरान भुलत्थ की तरफ से बेगोवाल जा रहे तेज रफ्तार डीसीएम टेंपो (एचआर-68बी-5468) ने महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया।हादसे में माता सत्या कौर पत्नी काला सिंह निवासी भदास गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं बलजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह और सतनाम कौर पत्नी सतनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को जालंधर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।हादसे के बाद डीसीएम चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर बेगोवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डीसीएम को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मामले की जांच एएसआई गुरप्रीत सिंह कर रहे हैं। पुलिस फरार चालक की पहचान और तलाश में जुटी हुई है।