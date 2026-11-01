सर्वे में आगे निकले, तब आप ने दी विधायकों को टिकट: पिछली बार दिग्गजों को मात दी, इस बार भी मिली उम्मीदवारी

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पिछली बार इनमें से कुछ विधायकों ने बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं को हराकर जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि आप ने चुनाव से पहले ही 34 फीसदी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दूसरी पार्टियों के सामने भी प्रत्याशी तय करने की चुनौती खड़ी कर दी है। अब बाकी दलों की नजरें भी अपने उम्मीदवारों के जल्दी चयन पर रहेंगी। विज्ञापन



जानकारी के अनुसार आप के सर्वे में इन 40 सीटों पर पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दी। यह भी एक बड़ा कारण है कि सबसे पहले इन सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर दिया गया। साथ ही कुछ सीटों पर अभी भी सर्वे जारी है जिसे पूरा होने के बाद ही पार्टी बाकी सीटों पर उम्मीदवार का एलान करना चाहती है। पिछली बार इनमें से कुछ विधायकों ने बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं को हराकर जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि आप ने चुनाव से पहले ही 34 फीसदी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दूसरी पार्टियों के सामने भी प्रत्याशी तय करने की चुनौती खड़ी कर दी है। अब बाकी दलों की नजरें भी अपने उम्मीदवारों के जल्दी चयन पर रहेंगी।जानकारी के अनुसार आप के सर्वे में इन 40 सीटों पर पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दी। यह भी एक बड़ा कारण है कि सबसे पहले इन सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर दिया गया। साथ ही कुछ सीटों पर अभी भी सर्वे जारी है जिसे पूरा होने के बाद ही पार्टी बाकी सीटों पर उम्मीदवार का एलान करना चाहती है। विज्ञापन विज्ञापन आम आदमी पार्टी ने 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट देने से पहले सर्वे के जरिये उनकी जनता के बीच पकड़ और लोकप्रियता को परखा। सर्वे में जो विधायक आगे निकले पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है।

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पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि पहली सूची में सभी मौजूदा विधायकों को टिकट थमा दी गई है लेकिन अगली सूची में कई विधायकों की टिकट कट सकती है। यही कारण है कि 77 सीटों पर सभी दावेदार बेसब्री से नाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं।

पिछली बार दिग्गजों को मात दी, इस बार भी मिली उम्मीदवारी

आप ने इस बार कई ऐसे विधायकों को भी टिकट दी है, जिन्होंने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं को मात दी थी। आप ने भदौड़ सीट से इस बार भी लाभ सिंह उगोके को टिकट दी है जिन्होंने इसी सीट से कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को 37,558 मतों से मात दी थी।

इसी तरह जलालाबाद सीट पर जगदीप कंबोज गोल्डी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को 30,930 मतों से हराया था और इस बार भी आप ने उन पर भरोसा जताया है।



कोहाली ने कैप्टन को हराया, इस बार भी पटियाला से उम्मीदवार

इसी तरह वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में पटियाला सीट पर आप प्रत्याशी अजीतपाल सिंह कोहली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 19,873 मतों से हराया था। इस बार भी आप ने उन पर विश्वास जताया है जिसके चलते इस सीट पर भी मुकाबला रोचक होने वाला है।





इसी तरह अजनाला से आप ने कुलदीप सिंह धालीवाल को टिकट दी हैं जिन्होंने शिअद प्रत्याशी अमरपाल सिंह अजनाला को 7,843 मतों से मात दी थी। अमरपाल इसी सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं।





2022 में 92 सीटें जीतकर बनाई थी सरकार

2022 के विधानसभा चुनाव में आप ने पंजाब की 117 में से 92 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने थे। अब 2027 के चुनाव में पार्टी के सामने अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर दोबारा जनता का विश्वास हासिल करने की चुनौती होगी।