आप ने विधायक को किया बाहर: पंजाब चुनाव से पहले सुखवीर मैसरखाना पर गिरा गाज, किस बात हुआ इतना बड़ा एक्शन?

स्कूल के आंकड़ों पर घिरे विधायक

सूत्रों और पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार, विधायक सुखवीर मैसरखाना ने हाल ही में एक स्कूल की व्यवस्था और वहां शिक्षकों की कमी को लेकर बयानबाजी की थी। विधायक ने जिस स्कूल का विशेष तौर पर जिक्र किया था, जब उसकी जमीनी हकीकत और प्रशासनिक रिकॉर्ड की जांच की गई, तो मामला पूरी तरह से उलट निकला। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, उस स्कूल में पहले से ही पर्याप्त संख्या में यानी 25 अध्यापक मौजूद हैं।