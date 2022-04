अमृतसर: बीएसएफ के दिव्यांग जवानों के लिए बाइक रैली का आयोजन, अटारी बॉर्डर पर आयोजन

सीमा सुरक्षा बल के 'वीर प्रहरी दिव्यांग योद्धा' द्वारा रविवार को अटारी-वाघा बॉर्डर, अमृतसर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन दिव्यांग जवानों के लिए किया गया है। बीएसएफ कमांडेंट सुरिंदर सिंह ने कहा कि हमने सात अप्रैल को दिल्ली से शुरुआत की थी। इसमें कुल 11 जवानों ने हिस्सा लिया है।

Punjab | Bike rally organised by 'Veer Prahari Divyang Yodhas' of BSF at Attari-Wagha Border, Amritsar



The rally has been organised for the specially-abled jawans. We started from Delhi on April 7th. A total of 11 jawans have participated in this: Surinder Singh, BSF Commandant pic.twitter.com/ufhsfeabHD