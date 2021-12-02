Amritsar News: फुटपाथ से सामान हटाने पहुंची टीम से भिड़ी महिला दुकानदार, एडीसीपी से हुई तीखी बहस
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। मंगलवार दोपहर छेहरटा मेन बाजार में नगर निगम और पुलिस टीम सड़क व फुटपाथ से सामान हटाने पहुंची। इस दौरान एक महिला दुकानदार की टीम से तीखी बहस हो गई।
मामला इतना बढ़ा कि महिला की ट्रैफिक एडीसीपी अमनदीप कौर से भी कहासुनी हुई। महिला ने एडीसीपी से कहा कि तुम अपनी कुर्सी के कारण बोल रही हो। जवाब में एडीसीपी ने कहा कि तुझे बोलने की तमीज सिखाऊंगी। निगम टीम दोपहर करीब तीन बजे बाजार पहुंची थी। सड़क पर सामान रखने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। एक दुकान के बाहर रखा करीब 20 हजार रुपये का फ्रिज हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। एडीसीपी अमनदीप कौर ने कहा कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कब्जे हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
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अमृतसर। मंगलवार दोपहर छेहरटा मेन बाजार में नगर निगम और पुलिस टीम सड़क व फुटपाथ से सामान हटाने पहुंची। इस दौरान एक महिला दुकानदार की टीम से तीखी बहस हो गई।
मामला इतना बढ़ा कि महिला की ट्रैफिक एडीसीपी अमनदीप कौर से भी कहासुनी हुई। महिला ने एडीसीपी से कहा कि तुम अपनी कुर्सी के कारण बोल रही हो। जवाब में एडीसीपी ने कहा कि तुझे बोलने की तमीज सिखाऊंगी। निगम टीम दोपहर करीब तीन बजे बाजार पहुंची थी। सड़क पर सामान रखने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। एक दुकान के बाहर रखा करीब 20 हजार रुपये का फ्रिज हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। एडीसीपी अमनदीप कौर ने कहा कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कब्जे हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
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