फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   BSF nabs Sukhjinder, a smuggler who used drones to procure weapons

Amritsar News: ड्रोन से असलहा मंगवाने वाला तस्कर सुखजिंदर बीएसएफ ने दबोचा

Wed, 09 Sep 2026 12:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
BSF nabs Sukhjinder, a smuggler who used drones to procure weapons
दो अवैध पिस्टल व मोबाइल बरामद
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी



श्री खडूर साहिब। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर पाकिस्तान बैठे तस्करों से ड्रोन के माध्यम से असलहा मंगवाता था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सुखजिंदर सिंह उर्फ बाबा हवेलियां के रूप में हुई है।
बीएसएफ ने उसके कब्जे से दो विदेशी पिस्टल, दो मैगजीन, तीन कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया। थाना सराय अमानत खां में तस्कर के खिलाफ केस दर्ज कर पड़ताल की जा रही है। बीएसएफ की 115 बटालियन के कंपनी कमांडेंट विजय कुमार शर्मा को सूचना मिली थी कि सुखजिंदर सिंह कंटीली तार के पार वाले खेत से असलहे की खेप मंगवाता था। इसके बाद गांव हवेलियां क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने चौकसी बढ़ा दी। सुखजिंदर सिंह खेत में पहुंचा और ड्रोन से गिराया गया एक पीला पैकेट उठा लिया। बीएसएफ जवानों ने उसे मौके पर ही पैकेट समेत हिरासत में ले लिया। कंपनी कमांडेंट विजय कुमार शर्मा ने पैकेट की जांच की।
विज्ञापन

बरामदगी और आगे की कार्रवाई
जांच के दौरान पैकेट से मेड इन ऑस्ट्रिया की 9 एमएम की दो पिस्टल मिलीं। इसके साथ ही दो मैगजीन, तीन कारतूस और एक मोबाइल भी बरामद हुआ। एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि बीएसएफ ने सुखजिंदर सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed