Amritsar News: स्कूल में बच्चों से ईंटें उठवाने का वीडियो वायरल

तरनतारन। तरनतारन के सरकारी एलीमेंट्री स्कूल फतेह चक्क में बच्चों से स्कूल समय के दौरान ईंटें और मलबा उठवाने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दावा है कि पढ़ाई के समय बच्चों से यह काम करवाया जा रहा था।सामने आए वीडियो में कुछ बच्चे कक्षाओं के बाहर ईंटें उठाते दिख रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षाओं के बाहर बैठे भी नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से संबंधित गुरदेव सिंह ठेकेदार ने स्कूल का जायजा लिया। उन्होंने परिसर में मलबा और गंदगी देखकर चिंता जताई। गुरदेव सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ सुरक्षित वातावरण भी मिलना चाहिए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। जांच और तथ्यों की पड़ताल के बाद ही अगली कार्रवाई का फैसला होगा। यदि प्रिंसिपल या किसी जिम्मेदार व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है, तो शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।