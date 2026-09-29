Amritsar News: टिप्पर ने कॉलेज लेक्चरर को कुचला, मौके पर मौत

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गुरदासपुर। टिप्पर की टक्कर से स्कूटी सवार कॉलेज लेक्चरर की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान अदिति के रूप में हुई है। वह एसएसएम कॉलेज दीनानगर में लेक्चरर थीं। अदिति अपनी स्कूटी से ड्यूटी पर जा रही थीं। बाईपास पार कर गांव मगराला की ओर मुड़ते समय यह हादसा हुआ। एक टिप्पर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टिप्पर का अगला टायर उनके ऊपर से गुजरने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अदिति के ससुर बोध राज ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

संवाद न्यूज एजेंसी