फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Tipper truck runs over college lecturer; dies on the spot.

Amritsar News: टिप्पर ने कॉलेज लेक्चरर को कुचला, मौके पर मौत

Tue, 29 Sep 2026 04:53 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Tue, 29 Sep 2026 04:53 PM IST
विज्ञापन
Tipper truck runs over college lecturer; dies on the spot.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गुरदासपुर। टिप्पर की टक्कर से स्कूटी सवार कॉलेज लेक्चरर की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान अदिति के रूप में हुई है। वह एसएसएम कॉलेज दीनानगर में लेक्चरर थीं। अदिति अपनी स्कूटी से ड्यूटी पर जा रही थीं। बाईपास पार कर गांव मगराला की ओर मुड़ते समय यह हादसा हुआ। एक टिप्पर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टिप्पर का अगला टायर उनके ऊपर से गुजरने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अदिति के ससुर बोध राज ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed