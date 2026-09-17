Amritsar News: पौने आठ किलो हेरोइन और चार पिस्टल के साथ दो तस्कर काबू

श्री खडूर साहिब। सीआईए स्टाफ तरनतारन ने पौने आठ किलो हेरोइन के साथ दो इंटरनेशनल नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जगतबीर सिंह और रंजीत सिंह पाक से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थ और असलहा मंगवाते थे।वे व्हाट्सएप कॉल से पाक स्मगलरों से संपर्क में थे। सूचना पर उन्हें मोटरसाइकिल पर गांव मुगलचक्क की तरफ आते समय ड्रेन के पास नाकाबंदी में पकड़ा गया। उनसे पौने आठ किलो हेरोइन और एक मोबाइल मिला। पूछताछ में उन्होंने छिपाकर रखे असलहे की जानकारी दी। वीरवार को 30 बोर के चार पिस्टल, चार मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए। एसपी (आई) रिपुतपन सिंह संधू, डीएसपी (आई) शिवदर्शन सिंह और लवकेश सैनी ने यह जानकारी दी।