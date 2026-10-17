अमृतसर पुलिस और बीएसएफ की कार्रवाई: साढ़े सात किलो से ज्यादा अफीम, हेरोइन और हथियार बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Sat, 17 Oct 2026 10:47 AM IST
सार
अमृतसर में पुलिस और बीएसएफ ने 7.468 किलो अफीम, हेरोइन, एक पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद की हैं। ये बरामदगी दो अलग अलग मामलों में हुई हैं।
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विस्तार
भारत-पाकिस्तान सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में 7.468 किलो अफीम और हेरोइन बरामद की गई, जबकि दूसरे मामले में एक पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद हुई हैं।
5.468 किलो अफीम और दो किलो हेरोइन बरामद
जानकारी के मुताबिक थाना घरिंडा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम युगराज सिंह उर्फ काका निवासी गांव धनौआ कलां है। सूचना थी कि आरोपी नशे की खेप सप्लाई करने के लिए जा रहा है। पुलिस टीम की ओर से ट्रैप लगाया गया। इसी दौरान आरोपी को आते हुए रोका गया।
पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। मगर तुरंत पुलिस टीम ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया और मौके पर ही उससे पांच किलो 468 ग्राम अफीम और दो किलो हेरोइन बरामद हुई। जांच दौरान पता चला कि आरोपी के पाकिस्तान में बैठे तस्करों के साथ लिंक है। वहीं से ड्रोन के जरिए नशे की खेप मंगवाता और आगे सप्लाई करता था।
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बीएसएफ ने पिस्तौल और दो मैगजीन पकड़ीं
वहीं दूसरे मामले में बीएसएफ की राजाताल बीओपी के डी कंपनी कमांडर सुनील कुमार की ओर से इलाके में गश्त की जा रही थी। इसी दौरान एक आरोपी तेग सिंह निवासी दाऊके आ रहा था। आरोपी पर संदेह के बाद रोककर उसकी तलाशी ली गई। उससे तुर्किये निर्मित टिसिस जिगना स्पोर्ट 9×19 एमएम पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद हुईं। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। ताकि इनके और भी साथियों को पकड़ा जा सके।
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5.468 किलो अफीम और दो किलो हेरोइन बरामद
जानकारी के मुताबिक थाना घरिंडा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम युगराज सिंह उर्फ काका निवासी गांव धनौआ कलां है। सूचना थी कि आरोपी नशे की खेप सप्लाई करने के लिए जा रहा है। पुलिस टीम की ओर से ट्रैप लगाया गया। इसी दौरान आरोपी को आते हुए रोका गया।
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पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। मगर तुरंत पुलिस टीम ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया और मौके पर ही उससे पांच किलो 468 ग्राम अफीम और दो किलो हेरोइन बरामद हुई। जांच दौरान पता चला कि आरोपी के पाकिस्तान में बैठे तस्करों के साथ लिंक है। वहीं से ड्रोन के जरिए नशे की खेप मंगवाता और आगे सप्लाई करता था।
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बीएसएफ ने पिस्तौल और दो मैगजीन पकड़ीं
वहीं दूसरे मामले में बीएसएफ की राजाताल बीओपी के डी कंपनी कमांडर सुनील कुमार की ओर से इलाके में गश्त की जा रही थी। इसी दौरान एक आरोपी तेग सिंह निवासी दाऊके आ रहा था। आरोपी पर संदेह के बाद रोककर उसकी तलाशी ली गई। उससे तुर्किये निर्मित टिसिस जिगना स्पोर्ट 9×19 एमएम पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद हुईं। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। ताकि इनके और भी साथियों को पकड़ा जा सके।