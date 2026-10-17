फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Former sarpanch's house fired upon after failure to pay 1 crore extortion demand

Amritsar News: एक करोड़ की रंगदारी न देने पर पूर्व सरपंच के घर पर फायरिंग

Sat, 17 Oct 2026 05:52 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 17 Oct 2026 05:52 PM IST
विज्ञापन
Former sarpanch's house fired upon after failure to pay 1 crore extortion demand
विदेशी नंबर से मांगी गई थी रंगदारी, जांच शुरू
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
तरनतारन। गोइंदवाल साहिब के गांव खख में शुक्रवार रात पूर्व सरपंच गुरमेज सिंह के घर पर नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चलाईं। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। गुरमेज सिंह से कुछ दिन पहले एक विदेशी नंबर से कॉल कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।

पूर्व सरपंच ने शुरुआत में इस कॉल को फर्जी समझकर नजरअंदाज कर दिया था। रात करीब साढ़े दस बजे गोलियों की तेज आवाज सुनकर परिजन जाग गए। बाइक पर आए हमलावरों ने घर पर तीन फायर किए जिससे बालकनी का शीशा टूट गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच से गोलीबारी का खुलासा हुआ। परिवार ने प्रशासन से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। डीएसपी गोइंदवाल साहिब हरिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। डीएसपी हरिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं। फायरिंग के वास्तविक कारणों और रंगदारी वाली कॉल से इसके संबंध की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed