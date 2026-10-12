Amritsar News: पुलिस कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

अमृतसर। पुलिस कमिश्नर के कार्यालय को ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति ने सोमवार को धमकी भरा ईमेल पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ऑफिशियल मेल आईडी पर भेजा।मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सतर्क हो गए। उन्होंने तत्काल कार्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए धमकी देने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। अब ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल, मामले की वास्तविकता जानने के लिए जांच जारी है।