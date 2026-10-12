फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Threat to blow up Police Commissioner's office with a bomb

Amritsar News: पुलिस कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

Mon, 12 Oct 2026 06:43 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Mon, 12 Oct 2026 06:43 PM IST
विज्ञापन
Threat to blow up Police Commissioner's office with a bomb
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


अमृतसर। पुलिस कमिश्नर के कार्यालय को ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति ने सोमवार को धमकी भरा ईमेल पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ऑफिशियल मेल आईडी पर भेजा।

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सतर्क हो गए। उन्होंने तत्काल कार्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए धमकी देने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। अब ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल, मामले की वास्तविकता जानने के लिए जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed