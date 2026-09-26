अमृतसर: भंडारी पुल की दीवार पर लिखे अलगाववादी नारे, पुलिस ने काली स्याही से मिटाए; जांच में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Sat, 26 Sep 2026 03:11 PM IST
सार
भंडारी पुल शहर के व्यस्त इलाकों में शामिल है और यहां दिन-रात लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपियों ने किस समय दीवार पर नारे लिखे और वहां कितनी देर तक मौजूद रहे।
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विस्तार
अमृतसर के व्यस्त भंडारी पुल की दीवार पर खालिस्तान समर्थक और गुरपतवंत सिंह पन्नू के पक्ष में नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार देर रात कुछ लोगों ने पुल की दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिख दिए। शनिवार सुबह राहगीरों की नजर दीवार पर लिखे नारों पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दीवार पर लिखे नारों की जगह को काला पेंट कर दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि नारे देर रात लिखे गए हैं। भंडारी पुल शहर के व्यस्त इलाकों में शामिल है और यहां दिन-रात लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपियों ने किस समय दीवार पर नारे लिखे और वहां कितनी देर तक मौजूद रहे।
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पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से संबंधित अन्य जानकारी भी जुटाई है।
फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दीवार पर नारे लिखने के पीछे कौन लोग शामिल थे और उन्होंने किस उद्देश्य से ऐसा किया।
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सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दीवार पर लिखे नारों की जगह को काला पेंट कर दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है।
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पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि नारे देर रात लिखे गए हैं। भंडारी पुल शहर के व्यस्त इलाकों में शामिल है और यहां दिन-रात लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपियों ने किस समय दीवार पर नारे लिखे और वहां कितनी देर तक मौजूद रहे।
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पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से संबंधित अन्य जानकारी भी जुटाई है।
फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दीवार पर नारे लिखने के पीछे कौन लोग शामिल थे और उन्होंने किस उद्देश्य से ऐसा किया।