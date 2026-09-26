राजासांसी गोलीकांड का आरोपी मुठभेड़ में घायल: पुलिस को चकमा देकर भागा था, घेराबंदी के बाद आरोपी ने की फायरिंग

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शनिवार सुबह पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे गांव कंदूवाल के नजदीक घेर लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया। फिलहाल आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है।पुलिस के अनुसार, आरोपी करण को जसवंत सिंह पर हुए गोलीकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार रात पुलिस टीम उसे हथियार की बरामदगी के लिए मजीठा इलाके में लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।शनिवार सुबह पुलिस को आरोपी के ठिकाने के संबंध में सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गांव कंदूवाल के पास घेराबंदी की। घिरने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गय।घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।