राजासांसी गोलीकांड का आरोपी मुठभेड़ में घायल: पुलिस को चकमा देकर भागा था, घेराबंदी के बाद आरोपी ने की फायरिंग
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Sat, 26 Sep 2026 09:37 AM IST
सार
राजासांसी इलाके में अमृतसर पुलिस लाइन में तैनात एएसआई जसवंत सिंह पर 11 सितंबर की रात मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने गोली चला दी थी। इसी मामले में पकड़ा गया आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। आज पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया।
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विस्तार
11 सितंबर की रात को कस्बा राजासांसी में एएसआई जसवंत सिंह को गोली मारने के मामले में पुलिस को बड़ी कार्रवाई में सफलता मिली है। मामले में गिरफ्तार आरोपी करण हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था।
शनिवार सुबह पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे गांव कंदूवाल के नजदीक घेर लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया। फिलहाल आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी करण को जसवंत सिंह पर हुए गोलीकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार रात पुलिस टीम उसे हथियार की बरामदगी के लिए मजीठा इलाके में लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।
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शनिवार सुबह पुलिस को आरोपी के ठिकाने के संबंध में सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गांव कंदूवाल के पास घेराबंदी की। घिरने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गय।
घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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शनिवार सुबह पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे गांव कंदूवाल के नजदीक घेर लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया। फिलहाल आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, आरोपी करण को जसवंत सिंह पर हुए गोलीकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बुधवार रात पुलिस टीम उसे हथियार की बरामदगी के लिए मजीठा इलाके में लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।
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शनिवार सुबह पुलिस को आरोपी के ठिकाने के संबंध में सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गांव कंदूवाल के पास घेराबंदी की। घिरने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गय।
घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।