फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   J&K CM Omar Abdullah arrives in Amritsar announces accommodation facilities for patients

अमृतसर पहुंचे जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला: अमृतसर-चंडीगढ़ में मरीजों को आवास सुविधा का एलान

Thu, 17 Sep 2026 02:55 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Thu, 17 Sep 2026 02:55 PM IST
सार

उमर अब्दुल्ला ने बताया कि अमृतसर में जम्मू-कश्मीर सरकार के पुराने हेरिटेज गेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। गेस्ट हाउस के पीछे खाली जमीन पर नया ब्लॉक बनाया जाएगा। इसमें कमरे, डारमिटरी और सुइट्स की सुविधा होगी।

विज्ञापन
J&K CM Omar Abdullah arrives in Amritsar announces accommodation facilities for patients
अमृतसर पहुंचे जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुरुवार को अमृतसर दाैरे पर आए। इस दौरान प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने जम्मू-कश्मीर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने अमृतसर और चंडीगढ़ में इलाज के लिए आने वाले जम्मू-कश्मीर के मरीजों और उनके परिजनों के लिए आवास की सुविधा विकसित करने की घोषणा की।
विज्ञापन




उमर अब्दुल्ला ने बताया कि अमृतसर में जम्मू-कश्मीर सरकार के पुराने हेरिटेज गेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। गेस्ट हाउस के पीछे खाली जमीन पर नया ब्लॉक बनाया जाएगा। इसमें कमरे, डारमिटरी और सुइट्स की सुविधा होगी। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर से इलाज के लिए अमृतसर आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसी तरह चंडीगढ़ के सेक्टर-17 में भी गेस्ट हाउस विकसित किया जा रहा है, जिसका लाभ पीजीआई समेत अन्य संस्थानों में उपचार के लिए आने वाले लोगों को मिलेगा।
विज्ञापन


लद्दाख को लेकर कानूनी गारंटी पर जोर
लद्दाख के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने वहां के लोगों को केंद्र सरकार के केवल मौखिक आश्वासनों पर निर्भर न रहने की सलाह दी है। उनके अनुसार महत्वपूर्ण अधिकारों और मांगों को लेकर लिखित एवं कानूनी गारंटी हासिल करना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यूपीआई पर आम लेनदेन पर टैक्स नहीं
यूपीआई भुगतान पर संभावित शुल्क के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम लोगों के बीच पैसे के लेनदेन या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। चर्चा मुख्य रूप से मर्चेंट ट्रांजेक्शन से जुड़ी फीस को लेकर है।


निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं आया
जम्मू-कश्मीर में निवेश के सवाल पर उमर ने कहा कि अपेक्षित स्तर का निवेश अभी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि वहां भारी उद्योगों के बजाय कृषि, एग्री-प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर और डेयरी जैसे क्षेत्रों में अधिक संभावनाएं हैं। सरकार का फोकस इन्हीं क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर रहेगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed