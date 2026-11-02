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जमीन विवाद में किसान को ट्रैक्टर से कुचला: कुछ घंटे पहले थाने में हुआ था समझौता, खेत जोतने का था विरोध

Mon, 02 Nov 2026 07:41 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Mon, 02 Nov 2026 07:41 AM IST
सार

हरपाल सिंह के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। गांव के ही कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। रविवार को दोनों पक्षों के बीच थाने में बैठकर समझौता भी हुआ था। इसके बाद देर शाम उसकी हत्या कर दी गई।

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Farmer murdered in land dispute amritsar
मृतक - फोटो : संवाद/फाइल

विस्तार
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अमृतसर के राजासांसी हलके के गांव कोटली खैहरा निवासी किसान हरपाल सिंह की जमीन विवाद में ट्रैक्टर और सुपरसीडर से कुचलकर हत्या कर दी गई। रविवार देर शाम गांव के ही कुछ लोग उसकी जमीन पर ट्रैक्टर से खेत जोतने पहुंचे थे। 
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हरपाल सिंह ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने ट्रैक्टर और पीछे लगे सुपरसीडर से उसे कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना वाले दिन ही दोनों पक्षों के बीच थाने में समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ।
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हरपाल सिंह के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक, गांव के ही कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। रविवार को दोनों पक्षों के बीच थाने में बैठकर समझौता भी हुआ था।
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घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी राजासांसी जगबीर सिंह औलख पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि हरपाल सिंह की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं।


खेत जोतने से रोका तो चढ़ा दिया ट्रैक्टर
गांव निवासी हरजीत सिंह ने बताया कि थाने में समझौते के बाद दूसरे पक्ष के कुछ लोग हरपाल सिंह की जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतने लगे। इनमें महिंगा सिंह, कश्मीर सिंह और कुछ अन्य लोग शामिल थे। हरपाल सिंह ने जब उन्हें जमीन जोतने से रोका तो आरोपियों ने उसके ऊपर ट्रैक्टर और पीछे लगा सुपरसीडर चढ़ा दिया। इससे वह बुरी तरह कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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