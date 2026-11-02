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Amritsar News: पांच किलो हेरोइन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Mon, 02 Nov 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:20 AM IST
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Two accused arrested with five kilograms of heroin
संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच किलो हेरोइन बरामद की है। पुलिस अब इस तस्करी तंत्र से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।

पंजाब पुलिस के अनुसार, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने अभियान के दौरान इन दोनों आरोपियों को पकड़ा। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी तस्करों से हेरोइन की खेप प्राप्त करते थे। वे इस खेप को पंजाब के विभिन्न इलाकों में आगे पहुंचाते थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को हेरोइन की आपूर्ति कौन करता था। साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि पंजाब में इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। इस मामले में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। उनके मोबाइल और संपर्कों की जांच की जा रही है। नशा तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है। आपूर्ति तंत्र के आगे और पीछे जुड़े लोगों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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