Amritsar News: घर से 15 लाख रुपये के सोने के गहने और पांच लाख रुपये चोरी

अमृतसर। थाना घरिंडा इलाके में साेमवार रात एक घर में चोरी हुई। अज्ञात चोर पिछली खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अलमारी के लॉकर से करीब 15 लाख रुपये के सोने के गहने चुराए।चोर पांच लाख रुपये नकद भी ले गए। रणिके गांव निवासी सरताज सिंह ने पुलिस को बताया कि रात साढ़े 10 बजे परिवार के साथ सोए थे। सुबह करीब पांच बजे उनके पिता ने टूटी खिड़की देखी। परिवार ने जांच की तो अलमारी के बाहर और लॉकर का ताला टूटा मिला। पुलिस ने सरताज सिंह की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।