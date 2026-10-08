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Amritsar News: लंगर हॉल की घटना पर धामी ने जताई चिंता

Thu, 08 Oct 2026 10:23 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 08 Oct 2026 10:23 PM IST
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Dhami expresses concern over the langar hall incident
संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पातशाही दसवीं, आलमगीर के लंगर हॉल में हुई घटना की निंदा की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। धामी ने एसजीपीसी सदस्य और गुरुद्वारा मैनेजर को भी मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए।
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