फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   60-year-old man dies after being hit by a train

Amritsar News: ट्रेन की चपेट में आने से 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत

Thu, 08 Oct 2026 04:40 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 08 Oct 2026 04:40 PM IST
विज्ञापन
60-year-old man dies after being hit by a train
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


तरनतारन। तरनतारन जिले में टक्कर साहब के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से करीब 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार, पट्टी जा रही ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने रेलवे लाइन के पास शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। जीआरपी के एएसआई गुरजीत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। 72 घंटे तक शव की शिनाख्त के प्रयास किए जाएंगे। जीआरपी आसपास के गांवों और थानों में लापता लोगों के आधार पर मृतक की पहचान की कोशिश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed