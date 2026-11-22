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जानकारी के अनुसार, गांव के सहायक शिक्षक विमलेश यादव के घर 20 नवंबर को गृहप्रवेश समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर गांव और आसपास के परिचितों के लिए भोज की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भोजन किया।बताया जा रहा है कि खाना खाने के कुछ घंटे बाद ही लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और पेट में जलन की शिकायत होने लगी। शुरुआत में कुछ लोग बीमार पड़े, लेकिन 21 नवंबर को मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। धीरे-धीरे करीब 400 लोग इसकी चपेट में आ गए।लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें छतरपुर के अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया। वहीं, गंभीर स्थिति वाले कुछ मरीजों को मेदिनीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल 19 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीमार लोगों में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने से गांव में चिंता बढ़ गई है।घटना की सूचना मिलने के बाद मेदिनीनगर अस्पताल के चिकित्सकों की टीम गांव पहुंची। टीम ने भोज में इस्तेमाल की गई खाद्य सामग्रियों के नमूने एकत्र किए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भोजन में किस तरह की गड़बड़ी हुई थी और इतने लोगों के बीमार पड़ने की वास्तविक वजह क्या रही। फिलहाल भोजन को बीमारी की संभावित वजह माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।गृहप्रवेश समारोह के आयोजक विमलेश यादव ने बताया कि भोज के लिए खाद्य सामग्री गांव की ही एक किराना दुकान से खरीदी गई थी। उनके मुताबिक, भोजन करने के बाद देर रात लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद लगातार बीमार लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि भोज में इस्तेमाल किए गए किसी खाद्य पदार्थ के कारण लोग बीमार हुए या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी।