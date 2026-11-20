गुरदासपुर। इनलिस्टमेंट आउटसोर्स तालमेल कमेटी पंजाब के बैनर तले फर्द केंद्र के कर्मचारियों ने सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में हड़ताल की। यह हड़ताल पंजाब भर में दो घंटे तक चली।यूनियन नेताओं ने बताया कि सरकार बाहरी स्रोत से नियुक्त कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार अपने वादे से मुकर गई है। सरकार ने सूचीबद्ध, बाहरी स्रोत से नियुक्त, ठेका आधारित और दैनिक वेतनभोगी कामगारों को पक्का करने का वादा किया था। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने टाल-मटोल की नीति नहीं छोड़ी, तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने चुनाव आचार संहिता से पहले जायज मांगों को पूरा करने की मांग की। यूनियन ने 23 नवंबर की अगली बैठक में स्थायी हल की उम्मीद जताई। अन्यथा 27 नवंबर को धूरी में बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटेंगे। मौके पर देवी शरण, अमृतपाल सिंह, हरनूर सिंह, सतनाम सिंह, प्रदीप सिंह, कंवलजीत सिंह, जसविंदर सिंह, हरदीप कुमार और हरीश आदि उपस्थित थे।