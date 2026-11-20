गुरदासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी ने शुक्रवार को केंद्रीय जेल गुरदासपुर का दौरा किया। उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनीं और उन्हें कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।इस दौरान जिला कानूनी सेवाएं अथाॅरिटी गुरदासपुर के सचिव हरप्रीत सिंह भी मौजूद रहे। न्यायाधीश ने जेल प्रबंधन, बैरकों और सुरक्षा उपकरणों का जायजा लिया। उन्होंने कैदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना। न्यायाधीश ने लंगर हॉल का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए स्वयं भोजन खाकर देखा। कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधा के बारे में बताया गया। यह भी बताया गया कि बिना वकील वाले बंदी अथारिटी से मुफ्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं। न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को कैदियों के कल्याण, स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।