Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Bandi Chhor Divas is a symbol of the freedom of humanity: Dhami

बंदी छोड़ दिवस मानवता की आजादी का प्रतीक: धामी

Sat, 07 Nov 2026 06:53 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 07 Nov 2026 06:53 PM IST
विज्ञापन
Bandi Chhor Divas is a symbol of the freedom of humanity: Dhami
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सिख जगत को बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी। उन्होंने इस ऐतिहासिक दिवस को मानवता की आजादी, परोपकार और हक-सच के लिए आवाज बुलंद करने वाला बताया।

धामी ने कहा कि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब द्वारा ग्वालियर किले से 52 राजाओं को रिहा करवाना न्याय और परोपकार की अनूठी मिसाल है। उन्होंने बताया कि बंदी छोड़ दिवस का संदेश केवल अपनी आजादी तक सीमित नहीं है। यह दूसरों को बंधनों से मुक्त करवाने और हर मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करने की भावना से जुड़ा है। धामी ने संगत से गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपनाने की अपील की। उन्होंने गुरबाणी से जुड़ने और सेवा, सिमरन और परोपकार की भावना मजबूत करने को कहा। दीपमाला के साथ गुरबाणी जाप और गुरमत विचारों से मन को रोशन करने का भी आह्वान किया। 8 नवंबर को शाम पांच बजे श्री हरिमंदिर साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी से संदेश दिया जाएगा। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज सिख कौम के नाम संदेश देंगे। बंदी छोड़ दिवस को समर्पित गुरमत समागम गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में आयोजित होंगे। ये समागम 9 नवंबर तक जारी रहेंगे। 8 नवंबर की शाम को श्री हरिमंदिर साहिब और श्री दरबार साहिब परिसर में भव्य दीपमाला और आतिशबाजी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed