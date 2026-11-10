पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में आरपीजी रॉकेट लॉन्चर और 15 किलो से अधिक नशीले पदार्थ बरामद, सात पकड़े

सीमावर्ती जिले में हथियारों और नशे की तस्करी के लिए सक्रिय नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आरपीजी रॉकेट लॉन्चर, दो अवैध पिस्तौल और 106 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही 7 किलो 904 ग्राम हेरोइन, 5 किलो 152 ग्राम अफीम और 2 किलो 344 ग्राम आसीई (मेथामफेटामाइन) भी जब्त की गई है।

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