Amritsar News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश का पुतला फूंका

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गुरदासपुर। कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। जहाज चौक में उनका पुतला फूंका गया।

जिला प्रधान बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव की निष्पक्षता, मतदाता अधिकारों और वोट की सुरक्षा के लिए आंदोलनरत है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया गया। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने सांविधानिक परंपराओं का उल्लंघन कर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने भी चुनाव में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

संवाद न्यूज एजेंसी