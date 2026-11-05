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अमृतसर में 16 आरोपी गिरफ्तार: दो हैंड ग्रेनेड और 34 किलो हेरोइन बरामद, फायरिंग की तीन वारदात सुलझी

Thu, 05 Nov 2026 12:57 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Thu, 05 Nov 2026 12:57 PM IST
सार

शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे। ये हैंडलर आरोपियों को अवैध हथियारों की सप्लाई करवाते थे, जिन्हें आगे आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाया जाना था।

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Amritsar 16 accused arrested hand grenades heroin seized firing incidents
आरोपियों से बरामद हथियार और नशा - फोटो : संवाद

विस्तार
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अमृतसर देहात पुलिस ने अवैध हथियारों, विस्फोटक सामग्री और नशा तस्करी से जुड़े अलग-अलग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच अवैध पिस्तौल, दो अत्याधुनिक उजी गन, दो हैंड ग्रेनेड, 34 किलो हेरोइन और 26 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने फायरिंग की तीन वारदातों को भी सुलझाने का दावा किया है।
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पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे। ये हैंडलर आरोपियों को अवैध हथियारों की सप्लाई करवाते थे, जिन्हें आगे आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाया जाना था।
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पुलिस ने इस संबंध में थाना घरिंडा, थाना ब्यास, थाना मेहता, थाना लोपोके और थाना चाटीविंड में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इसके साथ ही विदेश में बैठे हैंडलरों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। 

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