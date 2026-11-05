Amritsar News: हथियारबंद लुटेरों ने गन पॉइंट पर 2 लाख के पटाखों से भरा पिकअप लूटा

तरनतारन। जिले में अज्ञात लुटेरों ने पटाखों की दो अलग-अलग खेपों को निशाना बनाया। एक घटना में करीब दो लाख रुपये के पटाखों से भरा महिंद्रा पिकअप ट्रक लूट लिया गया।यह वारदात अमृतसर-तरनतारन मुख्य मार्ग पर गांव गोहलवार के पास हुई। देर रात मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने बंदूक दिखाकर पिकअप चालक को धमकाया। वे पटाखों से भरा ट्रक छीनकर फरार हो गए। इसी तरह सोमवार को भी एक मोटरसाइकिल विक्रेता को निशाना बनाया गया। लुटेरे उसके पटाखे और मोटरसाइकिल भी छीनकर भाग गए। हालांकि, दूसरी घटना की पुलिस में औपचारिक शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है। थाना सिटी तरनतारन के इंस्पेक्टर परमजीत सिंह विरदी ने बताया कि पिकअप लूट का केस दर्ज हो गया है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।