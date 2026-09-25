Amritsar News: श्री गुरु नाभा दास जी के नाम पर बनेगा पार्क

गुरदासपुर। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गुरदासपुर ने बस अड्डे के पिछले हिस्से में स्थित पार्क को श्री गुरु नाभा दास जी के नाम पर विकसित करने के लिए 14.50 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है।अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि यह फैसला श्री गुरु नाभा दास जी सेवा क्लब की मांग पर लिया गया है। क्लब ने गुरदासपुर में श्री गुरु नाभा दास जी के नाम पर पार्क बनाने की मांग की थी। पार्क में श्री गुरु नाभा दास जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। विकास कार्य पूरे होने के बाद पार्क संस्था को सौंपा जाएगा। श्री गुरु नाभा दास सेवा संस्था के पंजाब प्रधान बबलू शहरिया ने इस पहल के लिए अध्यक्ष राजीव शर्मा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह पार्क शहरवासियों के लिए एक सुंदर स्थान बनेगा।