मोदी ने लिया पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से आजाद कराने का संकल्प : मेघवाल

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अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी की राज्य स्तरीय नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुक्रवार को अमृतसर शहरी के हलका उत्तर में संपन्न हुई। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ और राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत साहनी शामिल हुए। नेताओं ने राज्य को नशामुक्त बनाने और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा।केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से आजाद कराने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस संकल्प को पूरा करेगी। मेघवाल ने आरोप लगाया कि राज्य में अस्पतालों, स्कूलों, जेलों और सार्वजनिक जगहों पर ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हैं। उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस नशा तस्करों को बचा रही है और कमजोर पीड़ितों को निशाना बना रही है।राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत साहनी ने कहा कि पंजाब के लोग ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों के पास सबसे शक्तिशाली हथियार है। साहनी ने कहा, इस बार ड्रग्स का मुद्दा आम आदमी पार्टी सरकार को हटाने के लिए निर्णायक होगा। पूर्व पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि ड्रग्स किसी पार्टी, जाति या समुदाय को नहीं देखता, यह परिवारों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स के खिलाफ बोलने वालों को धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। जाखड़ ने कहा कि भाजपा असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।