Amritsar News: खेतों और छप्पड़ों में छिपाकर रखी थी दो लाख लीटर लाहन, मौके पर की नष्ट

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अमृतसर। आबकारी विभाग और थाना भिंडी सैदां पुलिस ने गांव भिंडी औलख में अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने करीब दो लाख लीटर कच्ची लाहन मौके पर ही नष्ट की।इसके अलावा, करीब 400 बोतल तैयार अवैध शराब बरामद कर कब्जे में ली गई। यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा थी। आबकारी इंस्पेक्टर जगदीप कौर की अगुवाई में भिंडी सैदां पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। लाहन खेतों, डेरों, सड़कों के किनारों और छप्पड़ों में छिपाकर रखी मिली। तलाशी में 50 तिरपालें, 40 प्लास्टिक के कैन और नौ बड़े ड्रम भी बरामद हुए। थाना भिंडी सैदां में आबकारी एक्ट के तहत अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। जांच में जमीन मालिकों और अवैध शराब कारोबारियों की भूमिका सामने आने पर उन्हें नामजद किया जाएगा।- फोटो - 2