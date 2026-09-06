मोगा में सड़क हादसा: कार ने बाइक को मारी टक्कर, नाबालिग की मौत; महिला गंभीर रूप से घायल

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इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने घायल मां-बेटे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान 16 साल के आरव भट्टी की मौत हो गई। वहीं, उसकी मां के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। वह अस्पताल में उपचाराधीन है।इस संबंध में थाना धर्मकोट के सब-इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की उम्र करीब 16 साल है। वह अपनी मां के साथ गांव कैले से धर्मकोट की ओर आ रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार, हादसे के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों के बयानों के आधार पर मामले में कार्रवाई की जा रही है। कार चालक की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।