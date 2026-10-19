मिर्जापुर में मुठभेड़: चेन-मंगलसूत्र छीनने का आरोपी घायल, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था; गिरफ्तार

मिर्जापुर में कोतवाली देहात पुलिस ने सोमवार को मुठभेड़ के दौरान चेन और मंगलसूत्र छिनैती के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए मंडलीय जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। उसके कब्जे से छीना गया पीली धातु का मंगलसूत्र, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की काली अपाचे मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है।

विज्ञापन









देहात कोतवाल ने बताया कि सोमवार को कोतवाली देहात पुलिस की टीम खड़ंजा फॉल के रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रोकने का प्रयास किया गया तो वह रुकने के बजाय तेज गति से खड़ंजा फॉल की ओर भागने लगा। विज्ञापन



पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवम चौहान (23) निवासी धौरोपुर थाना कोतवाली देहात मिर्जापुर के रूप में हुई है। देहात कोतवाल ने बताया कि सोमवार को कोतवाली देहात पुलिस की टीम खड़ंजा फॉल के रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रोकने का प्रयास किया गया तो वह रुकने के बजाय तेज गति से खड़ंजा फॉल की ओर भागने लगा।पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवम चौहान (23) निवासी धौरोपुर थाना कोतवाली देहात मिर्जापुर के रूप में हुई है।

विज्ञापन