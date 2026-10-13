पीलीभीत तिहरा हत्याकांड: मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता समेत आठ लोग हिरासत में, लाइसेंसी राइफल और तमंचा बरामद

1 of 5 डीआईजी ने किया मौका मुआयना। - फोटो : अमर उजाला

पीलीभीत के अमरिया कस्बे में रामलीला कमेटी के आपसी विवाद में सोमवार रात हुई तीन लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी राइफल, एक तमंचा, दो कारें और लाठी-डंडे बरामद किए हैं। घटना में घायल युवक का बरेली में उपचार चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी पीलीभीत सुकीर्ति माधव, डीएम आलोक कुमार के बाद बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस हत्याकांड के बाद कस्बे के लोग स्तब्ध हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।



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2 of 5 अमरिया में घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दोनों पक्षों के लोग हैं व्यापारी

एसपी ने बताया कि अमरिया कस्बे की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सूरज गुप्ता सरिया-सीमेंट की दुकान चलाते हैं। कमेटी के सदस्य कौशल गुप्ता की गारमेंट्स की दुकान है। नौ अक्तूबर को रामलीला कमेटी की बैठक में कौशल गुप्ता ने पिछले करीब चार वर्षों के आय-व्यय और चंदे का हिसाब मांगा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे। हालांकि, इस विवाद के संबंध में पहले किसी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई थी।

3 of 5 घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बैठक से लौट रहे थे दोनों पक्ष

सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे दोनों पक्षों के कुछ लोग एक विद्यालय में आयोजित बैठक से लौट रहे थे। इसी दौरान कस्बे में दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट होने लगी। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, इसी दौरान कौशल गुप्ता पक्ष के संतोष गुप्ता ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की। घटना में अंकित गुप्ता, मोहित गुप्ता पुत्रगण नरेश गुप्ता और कुणाल श्रीवास्तव पुत्र गुड्डू की मौत हो गई। रोज गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता घायल हो गए।

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4 of 5 घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मुख्य आरोपी समेत आठ लोग हिरासत में

एसपी ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कौशल गुप्ता, उसके भाई हर्षित गुप्ता, पिता नरेश गुप्ता, चाचा संतोष गुप्ता और संतोष के बेटे रचित गुप्ता को हिरासत में लिया है। इनके अलावा राकेश अरोड़ा, आशु और विक्की मौर्य को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर घटना में उनकी भूमिका की जांच कर रही है।



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5 of 5 घटनास्थल पर खड़ी आरोपियों की कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी