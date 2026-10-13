फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Pilibhit triple murder case Eight people including main accused Kaushal Gupta detained

पीलीभीत तिहरा हत्याकांड: मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता समेत आठ लोग हिरासत में, लाइसेंसी राइफल और तमंचा बरामद

Tue, 13 Oct 2026 10:38 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 13 Oct 2026 10:38 AM IST
सार

पीलीभीत के अमरिया कस्बा में तीन लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। रामलीला कमेटी के चंदे को लेकर हुए विवाद के बाद सोमवार रात इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 

विज्ञापन
Pilibhit triple murder case Eight people including main accused Kaushal Gupta detained
डीआईजी ने किया मौका मुआयना। - फोटो : अमर उजाला

पीलीभीत के अमरिया कस्बे में रामलीला कमेटी के आपसी विवाद में सोमवार रात हुई तीन लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कौशल गुप्ता समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी राइफल, एक तमंचा, दो कारें और लाठी-डंडे बरामद किए हैं। घटना में घायल युवक का बरेली में उपचार चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी पीलीभीत सुकीर्ति माधव, डीएम आलोक कुमार के बाद बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस हत्याकांड के बाद कस्बे के लोग स्तब्ध हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। 
Trending Videos
Pilibhit triple murder case Eight people including main accused Kaushal Gupta detained
अमरिया में घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दोनों पक्षों के लोग हैं व्यापारी 
एसपी ने बताया कि अमरिया कस्बे की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सूरज गुप्ता सरिया-सीमेंट की दुकान चलाते हैं। कमेटी के सदस्य कौशल गुप्ता की गारमेंट्स की दुकान है। नौ अक्तूबर को रामलीला कमेटी की बैठक में कौशल गुप्ता ने पिछले करीब चार वर्षों के आय-व्यय और चंदे का हिसाब मांगा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद चल रहे थे। हालांकि, इस विवाद के संबंध में पहले किसी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई थी।
Pilibhit triple murder case Eight people including main accused Kaushal Gupta detained
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बैठक से लौट रहे थे दोनों पक्ष 
सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे दोनों पक्षों के कुछ लोग एक विद्यालय में आयोजित बैठक से लौट रहे थे। इसी दौरान कस्बे में दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडों से मारपीट होने लगी। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, इसी दौरान कौशल गुप्ता पक्ष के संतोष गुप्ता ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की। घटना में अंकित गुप्ता, मोहित गुप्ता पुत्रगण नरेश गुप्ता और कुणाल श्रीवास्तव पुत्र गुड्डू की मौत हो गई। रोज गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता घायल हो गए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Pilibhit triple murder case Eight people including main accused Kaushal Gupta detained
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मुख्य आरोपी समेत आठ लोग हिरासत में
एसपी ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कौशल गुप्ता, उसके भाई हर्षित गुप्ता, पिता नरेश गुप्ता, चाचा संतोष गुप्ता और संतोष के बेटे रचित गुप्ता को हिरासत में लिया है। इनके अलावा राकेश अरोड़ा, आशु और विक्की मौर्य को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर घटना में उनकी भूमिका की जांच कर रही है।
 
विज्ञापन
Pilibhit triple murder case Eight people including main accused Kaushal Gupta detained
घटनास्थल पर खड़ी आरोपियों की कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

लाइसेंसी राइफल, तमंचा और दो कारें बरामद
पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई संतोष गुप्ता के नाम की लाइसेंसी राइफल के साथ एक अवैध तमंचा, दो कारें बरामद की है। मंगलवार सुबह बरेली से डीआईजी अजय कुमार साहनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed