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महिला सिपाही के साथ उसके पति ने जबरन बनाए अप्राकृतिक संबंध फिर पार कर दीं हैवानियत की सारी हदें

यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर, Updated Tue, 25 Jun 2019 09:05 PM IST
कर्नलगंज कोतवाली
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कर्नलगंज कोतवाली - फोटो : अमर उजाला
कानपुर के एक थाने में तैनात महिला सिपाही के साथ उसके पति ने जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए। विरोध करने पर उसको मारा पीटा। पूरी रात उसे भूखा प्यासा रखा। इतना ही नहीं उसे जान से मारने की धमकी भी दी। 

 
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