1 of 14 संभव के पिता व अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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बेटे का शव देख पिता की हालत बिगड़ी कारोबारी पिता विशाल खंडेलवाल रविवार सुबह कुछ परिजन के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहां इकलौते बेटे का कपड़े में लिपटा हुआ शव देख फफक पड़े। तबीयत बिगड़ती देख परिजन उन्हें तुरंत घर लेकर पहुंचे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया चाचा नीलेश ने निभाई। कानपुर में कारोबारी के बेटे संभव के शव का पोस्टमार्टम रविवार को डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के अनुसार संभव के शरीर पर 17 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई जबकि छाती और पसलियों के साथ हाथ की हड्डियां टूट गई थीं। पसलियों की टूट्टी हड्डियां फेफड़े, लिवर और हार्ट में जा घुसी थीं। इससे तीनों अंग पंक्चर हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई है।

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पापा से बोला था फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं चाचा नीलेश खंडेलवाल ने बताया कि शनिवार को संभव ऑफिस में बैठा था। पापा से बोला फ्रेंड से मिलने जा रहा है। दो बजे करीब गया और पौने चार बजे रुद्रा ग्रींस से उसी के मोबाइल नंबर से पिता के पास घटना की सूचना आई। उन्होंने बताया कि मामले में संदेह तो है... मोबाइल के मैसेज, कॉल डिलीट किए जाने की बात कही जा रही है इसकी पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए।

3 of 14 संभव के मौत की जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज भी जुटाए अपार्टमेंट के लोग ज्यादातर सीढ़ियों से ही आते-जाते थे। बताया जाता है कि यही वजह थी कि सीसीटीवी कैमरे भी काफी कम लगे थे। इसके बाद भी मुख्य गेट से लेकर ग्राउंड फ्लोर और युवती के फ्लैट के आसपास लगे 4-5 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पुलिस ने जुटाए हैं। तहरीर मिलने के बाद इन्हें भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा।





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4 of 14 संभव के मौत की जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस सूत्रों के अनुसार यदि संभव के परिजन किसी आरोप की कोई तहरीर देते हैं तो स्थिति और साफ करने के लिए सीन रीक्रिएट भी कराया जा सकता है। वहीं, हादसे की जानकारी मिलते ही युवती के नाना भी कानपुर आ गए थे।



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