कानपुर मौसम: दिनभर बूंदाबांदी से लुढ़का पारा, तेज हवाओं और बारिश के आसार, रविवार से खिलेगी धूप, ये अलर्ट जारी

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कानपुर और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक विकराल रूप ले लिया है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती प्रभाव और उत्तर-पश्चिम से आए पश्चिमी विक्षोभ के मेल से आसमान में घने काले बादलों का डेरा जमा हुआ है। शुक्रवार को तड़के से रुक-रुककर बूंदाबांदी शुरू हुई।

इसके चलते 9.2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी पूर्वी हवाओं के कारण दिन का अधिकतम तापमान महज 24 घंटे के भीतर 7.8 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 23.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अचानक बढ़ी ठिठुरन ने शहरवासियों को समय से पहले गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है।

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17 जिलों में 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

सीएसए के मौसम विभाग ने कानपुर परिक्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के लिए मौसम का विशेष अपडेट जारी किया है। विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि मौसम में बनी भारी नमी के कारण बादलों का घनत्व बढ़ा है। अगले 24 घंटों के दौरान परिक्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

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रात के पारे में मामूली बढ़ोतरी

साथ ही, बादलों की गर्जना और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम वेधशाला के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच 3.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। दिन में सूरज न निकलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 7.1 डिग्री कम दर्ज किया गया।

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