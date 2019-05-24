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सपा के इस दुर्ग को असंभव था भेदना, ऐसे संभव हुई 23 साल बाद भाजपा की एंट्री, जानें कैसे टूटा ये व्यूह

प्रभापुंज मिश्रा, अमर उजाला, कानपुर, Updated Sat, 25 May 2019 08:55 AM IST
पति अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव
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पति अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव - फोटो : अमर उजाला
देश के सबसे सूबे उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक लंबे अर्से से सुरक्षित सीट रही है। कभी इसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी।

 
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लोकसभा चुनाव 2019 (lok sabha chunav 2019) के नतीजों में किसने मारी बाजी? फिर एक बार मोदी सरकार या कांग्रेस की चुनावी नैया हुई पार? सपा-बसपा ने किया यूपी में सूपड़ा साफ या भाजपा का दम रहा बरकरार? सिर्फ नतीजे नहीं, नतीजों के पीछे की पूरी तस्वीर, वजह और विश्लेषण। 23 मई को सबसे सटीक नतीजों  (lok sabha chunav result 2019) के लिए आपको आना है सिर्फ एक जगह- amarujala.com  Hindi news वेबसाइट पर.

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अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला
डिंपल यादव, सुब्रत पाठक
डिंपल यादव, सुब्रत पाठक
अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सुब्रत पाठक
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