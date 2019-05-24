सपा के इस दुर्ग को असंभव था भेदना, ऐसे संभव हुई 23 साल बाद भाजपा की एंट्री, जानें कैसे टूटा ये व्यूह

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पति अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव
- फोटो : अमर उजाला
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डिंपल के रोड शो में अखिलेश यादव
- फोटो : अमर उजाला
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अखिलेश यादव
- फोटो : अमर उजाला
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अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सुब्रत पाठक
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मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव व डिंपल यादव