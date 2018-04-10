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बीच तालाब में बनी चट्टान पर इसलिए पूरे परिवार काे बुलाता था तांत्रिक, सच जानकर कांप जाएगी रूह
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर , Updated Tue, 10 Apr 2018 09:25 PM IST
यूपी के महाेबा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने अाया है। यहां एक तांत्रिक पूरे परिवार काे तलाब के बीचाे बीच बनी चट्टान पर बुलाता था। फिर एक दिन कुछ एेसा कि हर किसी की रूह कांप गई। जानिए क्या है पूरा मामला।
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