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गैस चूल्हे पर दूध गिरने के बाद तुरंत कपड़ा मारना क्यों ठीक नहीं? पहले ये काम करें, वरना बढ़ सकती है परेशानी

Mon, 21 Sep 2026 12:16 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 21 Sep 2026 12:16 PM IST
सार

Spilled Milk: गैस चूल्हे पर दूध गिरते ही कपड़ा लेकर रगड़ने की बजाय पहले गैस बंद करें और चूल्हे को थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद दूध को धीरे-धीरे साफ करें, ताकि जलने और दूध के बर्नर में जमने जैसी परेशानी से बचा जा सके।

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Why You Should not Wipe Spilled Milk Off a Gas Stove Immediately
दूध गिरा और तुरंत पोंछ दिया? - फोटो : AI

अक्सर दूध उबालते समय अचानक बर्तन से बाहर गिर जाता है। दूध गैस चूल्हे और उसके आसपास फैलते ही हम बिना सोचे तुरंत कपड़ा लेकर उसे साफ करने लगते हैं। लेकिन यही जल्दबाजी कई बार परेशानी बढ़ा सकती है। खासकर अगर बर्नर अभी गर्म हो तो गिरे हुए दूध को तुरंत कपड़े से पोंछना सही तरीका नहीं है। इससे सफाई ठीक से होने के बजाय दूध और ज्यादा फैल सकता है और कपड़ा भी खराब हो सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Why You Should not Wipe Spilled Milk Off a Gas Stove Immediately
दूध गिरा और तुरंत पोंछ दिया? - फोटो : Adobe stock

पहले गैस बंद करना जरूरी
अगर दूध गैस पर गिरा है, तो सबसे पहले गैस की आंच बंद करें। अगर चूल्हे पर दूध गिरने से लौ बुझ गई है, तो गैस की नॉब तुरंत बंद कर दें। ऐसी स्थिति में दोबारा गैस जलाने की कोशिश न करें, जब तक यह पक्का न हो जाए कि आसपास फैली गैस निकल चुकी है। इसके बाद कुछ देर चूल्हे को ठंडा होने दें। गर्म बर्नर या गर्म सतह पर तुरंत हाथ लगाकर सफाई करने की कोशिश करने से हाथ जल सकता है। यही वजह है कि दूध गिरते ही कपड़ा लेकर रगड़ना सही तरीका नहीं माना जाता।

Why You Should not Wipe Spilled Milk Off a Gas Stove Immediately
दूध गिरा और तुरंत पोंछ दिया? - फोटो : Adobe stock

गर्म दूध को तुरंत रगड़ने से क्या होगा?
गर्म सतह पर गिरा दूध जल्दी चिपकने लगता है। अगर आप उसी समय कपड़े से उसे रगड़ेंगे, तो दूध आसपास की सतह पर फैल सकता है। बर्नर के छोटे-छोटे छेदों के आसपास भी दूध पहुंच सकता है। बाद में यह सूखकर सफेद या भूरी परत जैसा जम सकता है और सफाई मुश्किल हो सकती है। दूध के जलने पर बदबू भी आने लगती है। इसलिए पहले आंच बंद करके चूल्हे को थोड़ा ठंडा होने देना बेहतर है।

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दूध गिरा और तुरंत पोंछ दिया? - फोटो : Adobe stock

ठंडा होने के बाद ऐसे करें सफाई
जब चूल्हा इतना ठंडा हो जाए कि उसे सुरक्षित तरीके से साफ किया जा सके, तब पहले किसी सूखे या हल्के गीले कपड़े से गिरे हुए दूध को धीरे से हटा दें। अगर दूध सूखकर चिपक गया है, तो उसे जोर से रगड़ने के बजाय थोड़े गुनगुने पानी से नरम करें। इसके बाद मुलायम स्पंज या कपड़े से साफ करें। बर्नर के छेदों में दूध चला गया हो तो चूल्हे को पूरी तरह ठंडा करके ही उसकी सफाई करें। बर्नर के हिस्सों को साफ करने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है। गीला हिस्सा छोड़कर तुरंत गैस जलाने से बचें।

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दूध गिरा और तुरंत पोंछ दिया? - फोटो : Adobe stock

एक छोटी सी सावधानी बड़े झंझट से बचाएगी
दूध गिरना आम बात है, लेकिन सफाई में जल्दबाजी करना सही नहीं। खासकर गैस चूल्हे पर सफाई से पहले आंच बंद करना, चूल्हे को सुरक्षित तापमान तक ठंडा होने देना और फिर दूध को धीरे-धीरे साफ करना बेहतर तरीका है। इससे हाथ जलने का खतरा कम होता है और दूध को बर्नर के आसपास ज्यादा फैलने से भी रोका जा सकता है।

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