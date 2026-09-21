गैस चूल्हे पर दूध गिरने के बाद तुरंत कपड़ा मारना क्यों ठीक नहीं? पहले ये काम करें, वरना बढ़ सकती है परेशानी

1 of 5 दूध गिरा और तुरंत पोंछ दिया? - फोटो : AI







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अक्सर दूध उबालते समय अचानक बर्तन से बाहर गिर जाता है। दूध गैस चूल्हे और उसके आसपास फैलते ही हम बिना सोचे तुरंत कपड़ा लेकर उसे साफ करने लगते हैं। लेकिन यही जल्दबाजी कई बार परेशानी बढ़ा सकती है। खासकर अगर बर्नर अभी गर्म हो तो गिरे हुए दूध को तुरंत कपड़े से पोंछना सही तरीका नहीं है। इससे सफाई ठीक से होने के बजाय दूध और ज्यादा फैल सकता है और कपड़ा भी खराब हो सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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पहले गैस बंद करना जरूरी

अगर दूध गैस पर गिरा है, तो सबसे पहले गैस की आंच बंद करें। अगर चूल्हे पर दूध गिरने से लौ बुझ गई है, तो गैस की नॉब तुरंत बंद कर दें। ऐसी स्थिति में दोबारा गैस जलाने की कोशिश न करें, जब तक यह पक्का न हो जाए कि आसपास फैली गैस निकल चुकी है। इसके बाद कुछ देर चूल्हे को ठंडा होने दें। गर्म बर्नर या गर्म सतह पर तुरंत हाथ लगाकर सफाई करने की कोशिश करने से हाथ जल सकता है। यही वजह है कि दूध गिरते ही कपड़ा लेकर रगड़ना सही तरीका नहीं माना जाता।

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गर्म दूध को तुरंत रगड़ने से क्या होगा?

गर्म सतह पर गिरा दूध जल्दी चिपकने लगता है। अगर आप उसी समय कपड़े से उसे रगड़ेंगे, तो दूध आसपास की सतह पर फैल सकता है। बर्नर के छोटे-छोटे छेदों के आसपास भी दूध पहुंच सकता है। बाद में यह सूखकर सफेद या भूरी परत जैसा जम सकता है और सफाई मुश्किल हो सकती है। दूध के जलने पर बदबू भी आने लगती है। इसलिए पहले आंच बंद करके चूल्हे को थोड़ा ठंडा होने देना बेहतर है।

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ठंडा होने के बाद ऐसे करें सफाई

जब चूल्हा इतना ठंडा हो जाए कि उसे सुरक्षित तरीके से साफ किया जा सके, तब पहले किसी सूखे या हल्के गीले कपड़े से गिरे हुए दूध को धीरे से हटा दें। अगर दूध सूखकर चिपक गया है, तो उसे जोर से रगड़ने के बजाय थोड़े गुनगुने पानी से नरम करें। इसके बाद मुलायम स्पंज या कपड़े से साफ करें। बर्नर के छेदों में दूध चला गया हो तो चूल्हे को पूरी तरह ठंडा करके ही उसकी सफाई करें। बर्नर के हिस्सों को साफ करने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है। गीला हिस्सा छोड़कर तुरंत गैस जलाने से बचें।

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