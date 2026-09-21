दो टुकड़ों में हो गए हैं 500 रुपये के नोट, जानें फटे खराब नोट बदलने के आरबीआई के नियम

How to Exchange Torn Notes in Bank: दैनिक जीवन में लेनदेन के दौरान कई बार हमारे पास 500 रुपये का ऐसा नोट आ जाता है जो बीच से पूरी तरह दो टुकड़ों में फट चुका होता है या अत्यधिक गल जाता है। ऐसे नोट को देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पैसे डूब गए हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।





आरबीआई के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि देश का कोई भी सरकारी या व्यावसायिक बैंक शाखा कटे-फटे और खराब नोट बदलने से मना नहीं कर सकती है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि दो टुकड़ों में फटे 500 रुपये के नोट को बदलने के क्या नियम हैं।