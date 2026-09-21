नया नॉन-स्टिक पैन भी जल्दी हो जाता है खराब, इस्तेमाल का ये तरीका हो सकता है जिम्मेदार

1 of 5 नॉन-स्टिक पैन में खाना चिपकने लगा है? - फोटो : AI







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नॉन-स्टिक फ्राइंग पैन में खाना बनाना आसान होता है और तेल भी कम लगता है। यही वजह है कि आजकल बहुत से घरों में इसका इस्तेमाल रोज किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद पैन की सतह पर खाना चिपकने लगता है, परत पर खरोंच दिखाई देने लगती है या पैन पहले जैसा आसानी से साफ नहीं होता। कई बार लोग इसे पैन की खराब क्वालिटी मान लेते हैं, जबकि रोज इस्तेमाल के दौरान की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां भी इसकी नॉन-स्टिक परत को जल्दी खराब कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं।

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नॉन-स्टिक पैन को तेज आंच पर खाली गर्म करना

नॉन-स्टिक पैन की सबसे आम गलतियों में से एक है इसे खाली तेज आंच पर गर्म करना। कई लोग पहले पैन को गैस पर रखते हैं और फिर तेल या सामान डालते हैं। अगर पैन काफी देर तक खाली गर्म होता रहे तो उसकी सतह पर जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ सकती है। इससे नॉन-स्टिक परत की उम्र कम हो सकती है। इसलिए पैन को लंबे समय तक खाली तेज आंच पर गर्म करने से बचना चाहिए।

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धातु के चम्मच से खाना चलाना

नॉन-स्टिक पैन में खाना चलाने या निकालने के लिए स्टील के चम्मच, कांटे या दूसरी धातु की चीजों का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं माना जाता। इनके किनारे पैन की सतह पर खरोंच डाल सकते हैं। एक-दो बार में फर्क नजर नहीं आता, लेकिन बार-बार ऐसा करने से परत धीरे-धीरे खराब हो सकती है। इसके लिए लकड़ी, सिलिकॉन या ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है जो नॉन-स्टिक सतह के लिए सुरक्षित हों।

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धातु के चम्मच से खाना चलाना

नॉन-स्टिक पैन में खाना चलाने या निकालने के लिए स्टील के चम्मच, कांटे या दूसरी धातु की चीजों का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं माना जाता। इनके किनारे पैन की सतह पर खरोंच डाल सकते हैं। एक-दो बार में फर्क नजर नहीं आता, लेकिन बार-बार ऐसा करने से परत धीरे-धीरे खराब हो सकती है। इसके लिए लकड़ी, सिलिकॉन या ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है जो नॉन-स्टिक सतह के लिए सुरक्षित हों।



पैन को तुरंत ठंडे पानी में डालना

खाना बनाने के तुरंत बाद बहुत गर्म पैन को ठंडे पानी के नीचे रखना भी सही तरीका नहीं है। अचानक तापमान बदलने से पैन के आकार और सतह पर असर पड़ सकता है। बेहतर है कि पैन को कुछ देर सामान्य तापमान पर आने दें और उसके बाद पानी से साफ करें।

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5 of 5 Kitchen Vastu Tips - फोटो : adobe stock