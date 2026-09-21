सुधारना चाहते हैं अपना सिबिल स्कोर? तो भूलकर भी न करें ये 3 बड़ी गलतियां

How To Improve CIBIL Score Fast: आज के समय में जब भी हम बैंक से होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक सबसे पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक करता है। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच एक 3-अंकों की संख्या होती है, जो हमारी वित्तीय साख और कर्ज चुकाने की क्षमता को दर्शाती है।
अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे अधिक है, तो बैंक आपको आसानी से और कम ब्याज दर पर लोन दे देते हैं। मगर अनजाने में की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां आपके क्रेडिट स्कोर को तेजी से खराब सकती हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि सिबिल स्कोर सुधारते समय किन 3 गलतियों से बचना चाहिए।
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सिबिल स्कोर
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लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई देर से चुकाना
- सिबिल स्कोर खराब होने का सबसे बड़ा कारण लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान तय तारीख के बाद करना है।
- जब आप एक भी किश्त मिस करते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्ट सिबिल को भेजता है, जिससे आपका स्कोर तुरंत नीचे गिर जाता है।
- हमेशा अपने बिलों का भुगतान समय पर करें।
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Cibil Score
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क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का अत्यधिक इस्तेमाल करना
- क्रेडिट कार्ड मिलते ही उसकी पूरी लिमिट खत्म कर देना एक बड़ी गलती है।
- वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, आपको अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30-50 फीसदी ही इस्तेमाल करना चाहिए।
- अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपये है, तो 30 हजार से ज्यादा खर्च न करें, वरना बैंक आपको वित्तीय रूप से जोखिम भरा मानता है।
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एक साथ कई बैंकों में लोन या कार्ड के लिए अप्लाई करना
- जब आप एक साथ कई बैंकों में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो हर बैंक आपके सिबिल की 'हार्ड इंक्वायरी' करता है।
- बार-बार इंक्वायरी होने से सिबिल स्कोर में गिरावट आती है। इससे बैंक को लगता है कि आप पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं।
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सिबिल रिपोर्ट की नियमित जांच न करना
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सिबिल रिपोर्ट की नियमित जांच न करना
- कई बार बैंक या सिबिल की तकनीकी गलती के कारण भी आपकी रिपोर्ट में गलत जानकारी दर्ज हो जाती है, जिससे आपका स्कोर घट जाता है।
- इसलिए साल में कम से कम दो बार अपनी सिबिल रिपोर्ट जरूर चेक करें।
- अगर उसमें कोई गलती दिखे, तो तुरंत सिबिल की वेबसाइट पर जाकर सुधार की अर्जी दें।