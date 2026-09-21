बार-बार अटकती है बैग की जिप तो हर बार खराब नहीं होता जिपर, वजह कहीं और हो सकती है

1 of 5 जिप खोलने में लगा रहे हैं जोर? - फोटो : AI







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घर से बाहर निकलते समय या ऑफिस और स्कूल जाने की जल्दी में बैग की जिप अटक जाए तो सबसे पहले हाथ अपने आप जिप को जोर से खींचने लगता है। कई लोगों को लगता है कि थोड़ा ज्यादा जोर लगाएंगे तो जिप खुल जाएगी। लेकिन ऐसा करना कई बार समस्या को और बढ़ा सकता है। जिप का हैंडल टूट सकता है या उसके दांत टेढ़े हो सकते हैं। इसलिए जिप अटकने पर जोर लगाने के बजाय पहले यह देखना जरूरी है कि आखिर वह अटक क्यों रही है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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कपड़ा तो नहीं फंसा

बैग की जिप अटकने की सबसे आम वजहों में से एक कपड़े का जिप में फंस जाना है। खासकर स्कूल बैग, पर्स या कपड़े वाले बैग में अंदर की लाइनिंग या किनारे का कपड़ा जिप के साथ फंस सकता है। अगर जिप खींचते समय अचानक रुक गई है तो पहले उसे वहीं रोक दें। जिप को आगे खींचने के बजाय थोड़ा पीछे करने की कोशिश करें और फंसे हुए कपड़े को धीरे से बाहर निकालें।

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जिप के दांतों में गंदगी तो नहीं

बैग को रोज इस्तेमाल करने से उसकी जिप में धूल, मिट्टी और छोटे-छोटे रेशे जमा हो सकते हैं। इससे जिप के दांत आपस में ठीक से जुड़ नहीं पाते और स्लाइडर बीच में अटकने लगता है। अगर जिप बिना किसी कपड़े के फंसे भी बार-बार रुक रही है तो उसके दांतों और आसपास की जगह को ध्यान से देखें। सूखे और मुलायम ब्रश से हल्की सफाई की जा सकती है। ऐसा करके ये साफ हो जाती है।

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बैग को जरूरत से ज्यादा न भरें

कई बार जिप में कोई खराबी नहीं होती, बल्कि बैग जरूरत से ज्यादा भरा होता है। जब अंदर का सामान जिप पर लगातार दबाव डालता है तो जिप बंद करने में मुश्किल हो सकती है। ऐसे में जिप को जोर लगाकर बंद करने के बजाय बैग से कुछ सामान निकालकर देखें। अगर इसके बाद जिप आसानी से चलने लगे तो समस्या बैग के ज्यादा भरे होने की थी।

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