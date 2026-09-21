{"_id":"6ab12533969f5719fa01cf4d","slug":"was-more-money-deducted-via-fastag-at-the-toll-plaza-here-is-how-to-get-your-refund-learn-the-process-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"टोल पर फास्टैग से ज्यादा कट गए पैसे? ऐसे मिलेगा आपका रिफंड, जान लें तरीका","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए Fastag ने टोल भुगतान काफी आसान कर दिया है। गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोककर नकद भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती और रकम सीधे Fastag से कट जाती है। हालांकि, कई बार तकनीकी गड़बड़ी या दूसरी वजहों से तय शुल्क से ज्यादा पैसे कटने की समस्या सामने आ सकती है। कुछ मामलों में एक ही ट्रांजैक्शन के लिए दो बार रकम भी कट जाती है। ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकायत के बाद रकम वापस मिल सकती है।



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