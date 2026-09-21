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Was more money deducted via FASTag at the toll plaza? Here is how to get your refund—learn the process.
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टोल पर फास्टैग से ज्यादा कट गए पैसे? ऐसे मिलेगा आपका रिफंड, जान लें तरीका
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:08 PM IST
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एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए Fastag ने टोल भुगतान काफी आसान कर दिया है। गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोककर नकद भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती और रकम सीधे Fastag से कट जाती है। हालांकि, कई बार तकनीकी गड़बड़ी या दूसरी वजहों से तय शुल्क से ज्यादा पैसे कटने की समस्या सामने आ सकती है। कुछ मामलों में एक ही ट्रांजैक्शन के लिए दो बार रकम भी कट जाती है। ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकायत के बाद रकम वापस मिल सकती है।
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