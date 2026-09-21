वर्षों से बंद पड़े खाते से पैसे निकालने और उसे चालू करने की क्या है प्रक्रिया, यहां जानें

Activate Inactive Bank Account Process: अक्सर लोग एक से अधिक बैंक खाते खुलवा लेते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें से किसी खाते का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं या बंद कर देते हैं। अगर आपके किसी बैंक खाते में लगातार दो साल तक कोई लेन-देन नहीं होता है, तो बैंक सुरक्षा कारणों से उसे इनएक्टिव या डॉरमेंट श्रेणी में डाल देता है।





खाता डॉरमेंट होने के बाद आप उससे एटीएम, नेट बैंकिंग या चेक के जरिए पैसे नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि, खाते में जमा आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आप इसे बेहद आसान प्रक्रिया के जरिए दोबारा चालू करवा सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि बंद पड़े खाते को री-एक्टिवेट कराने और पैसे निकालने की क्या प्रक्रिया है।