फ्रिज में पानी की बोतल रखने की भी होती है सही जगह, कहीं भी रख देने से नहीं मिलेगा फायदा

1 of 5 पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : AI







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फ्रिज में पानी की बोतल रखना हर घर में रोज का काम है। कई लोग बोतल को जहां जगह मिलती है, वहीं रख देते हैं। कुछ लोग फ्रिज के दरवाजे में बनी जगह पर बोतल रख देते हैं तो कुछ इसे अंदर की रैक पर रख देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी की बोतल रखने की जगह से उसके ठंडा होने पर फर्क पड़ सकता है? अगर आप भी फ्रिज में बोतल कहीं भी रख देते हैं तो एक बार इसकी सही जगह समझ लीजिए। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : एआई जनरेटेड

दरवाजे में बोतल रखना हर बार सही नहीं

फ्रिज के दरवाजे पर बनी जेब में बोतल रखना काफी आसान होता है। खासकर बड़ी बोतलें यहां आसानी से आ जाती हैं। लेकिन फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलता और बंद होता है। इससे इस हिस्से का तापमान फ्रिज के अंदर के मुकाबले ज्यादा बदल सकता है। इसलिए अगर आपका मकसद पानी को ज्यादा ठंडा और एक जैसे तापमान पर रखना है तो बोतल को अंदर की रैक पर रखना बेहतर हो सकता है।

3 of 5 पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : एआई जनरेटेड

अंदर की रैक पर रखें तो ये बात ध्यान दें

पानी की बोतल को फ्रिज के अंदर किसी रैक पर रखा जा सकता है। कोशिश करें कि बोतल को ऐसी जगह रखें जहां वह ठंडी हवा के रास्ते को न रोके। फ्रिज के अंदर हवा का सही तरीके से घूमना जरूरी होता है। अगर कई बोतलें या डिब्बे इस रास्ते को पूरी तरह घेर देंगे तो फ्रिज के अंदर ठंडक का फैलाव प्रभावित हो सकता है।

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4 of 5 पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : एआई जनरेटेड

बोतल को पीछे की दीवार से चिपकाकर न रखें

फ्रिज में पानी की बोतल रखते समय उसे बिल्कुल पीछे की दीवार से चिपकाना भी ठीक नहीं है। कई फ्रिज में पीछे की तरफ ठंडा होने वाला हिस्सा होता है और वहां बोतल या कोई दूसरा सामान चिपकाकर रखने से सामान के आसपास हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। कुछ मॉडलों में पीछे की दीवार पर पानी जमने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए बोतल को थोड़ी जगह छोड़कर रखना बेहतर है।

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