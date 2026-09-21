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फ्रिज में पानी की बोतल रखने की भी होती है सही जगह, कहीं भी रख देने से नहीं मिलेगा फायदा

Mon, 21 Sep 2026 11:48 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 21 Sep 2026 11:48 AM IST
सार

Water Bottles in the Refrigerator: फ्रिज में पानी की बोतल रखने के लिए अक्सर लोग दरवाजे की जेब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर स्थिति में यह सबसे सही जगह नहीं होती। बोतल को कहां रखना चाहिए, यह फ्रिज के डिजाइन और पानी को कितनी देर तक ठंडा रखना है, इस पर भी निर्भर करता है।

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Where Should You Keep Water Bottles in the Refrigerator Know the Right Spot
पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : AI

फ्रिज में पानी की बोतल रखना हर घर में रोज का काम है। कई लोग बोतल को जहां जगह मिलती है, वहीं रख देते हैं। कुछ लोग फ्रिज के दरवाजे में बनी जगह पर बोतल रख देते हैं तो कुछ इसे अंदर की रैक पर रख देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी की बोतल रखने की जगह से उसके ठंडा होने पर फर्क पड़ सकता है? अगर आप भी फ्रिज में बोतल कहीं भी रख देते हैं तो एक बार इसकी सही जगह समझ लीजिए। तो आइए जानते हैं।

Where Should You Keep Water Bottles in the Refrigerator Know the Right Spot
पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : एआई जनरेटेड

दरवाजे में बोतल रखना हर बार सही नहीं
फ्रिज के दरवाजे पर बनी जेब में बोतल रखना काफी आसान होता है। खासकर बड़ी बोतलें यहां आसानी से आ जाती हैं। लेकिन फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलता और बंद होता है। इससे इस हिस्से का तापमान फ्रिज के अंदर के मुकाबले ज्यादा बदल सकता है। इसलिए अगर आपका मकसद पानी को ज्यादा ठंडा और एक जैसे तापमान पर रखना है तो बोतल को अंदर की रैक पर रखना बेहतर हो सकता है।

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पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : एआई जनरेटेड

अंदर की रैक पर रखें तो ये बात ध्यान दें
पानी की बोतल को फ्रिज के अंदर किसी रैक पर रखा जा सकता है। कोशिश करें कि बोतल को ऐसी जगह रखें जहां वह ठंडी हवा के रास्ते को न रोके। फ्रिज के अंदर हवा का सही तरीके से घूमना जरूरी होता है। अगर कई बोतलें या डिब्बे इस रास्ते को पूरी तरह घेर देंगे तो फ्रिज के अंदर ठंडक का फैलाव प्रभावित हो सकता है।

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पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : एआई जनरेटेड

बोतल को पीछे की दीवार से चिपकाकर न रखें
फ्रिज में पानी की बोतल रखते समय उसे बिल्कुल पीछे की दीवार से चिपकाना भी ठीक नहीं है। कई फ्रिज में पीछे की तरफ ठंडा होने वाला हिस्सा होता है और वहां बोतल या कोई दूसरा सामान चिपकाकर रखने से सामान के आसपास हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। कुछ मॉडलों में पीछे की दीवार पर पानी जमने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए बोतल को थोड़ी जगह छोड़कर रखना बेहतर है।

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पानी की बोतल फ्रिज में कहां रखें? - फोटो : AdobeStock

एक साथ बहुत सारी बोतलें न भरें
गर्मियों में लोग एक साथ कई बोतलें भरकर फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने पर फ्रिज पर अतिरिक्त काम का दबाव पड़ सकता है, खासकर जब बोतलों में पानी सामान्य तापमान का हो। जरूरत के हिसाब से बोतलें रखें और फ्रिज को इतना न भरें कि अंदर हवा घूमने के लिए जगह ही न बचे। फ्रिज के अलग-अलग मॉडल में जगह का डिजाइन अलग होता है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि बोतल को निर्माता की बताई जगह पर रखें और फ्रिज के अंदर हवा के रास्ते को न रोकें। दरवाजे की जेब में बोतल रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर पानी को ज्यादा स्थिर ठंडक में रखना है तो अंदर की रैक अक्सर ज्यादा उपयुक्त जगह हो सकती है।

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